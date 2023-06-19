Мир 19 июня 2023, 09:40 КНР призвала Госдеп США прекратить раздувать теорию китайской угрозы Член ЦК КНР Ван И призвал США прекратить развивать теорию китайской угрозы и снять санкции РИА «Новости»

Читать 360tv в

Отношения США и Китая опустились на самый низкий уровень, и для того, чтобы их восстановить, американским политикам следует прекратить продвигать теорию китайской угрозы. Член политбюро ЦК Компартии Китая, директор Главного управления иностранных дел Ван И сказал об этом госсекретарю США Энтони Блинкену на встрече в Пекине, сообщил CCTV.

Переговоры прошли 19 июня. Ван И заявил, что в китайско-американских отношениях настал критический момент, необходимо сделать выбор между диалогом или конфронтацией. Он призвал, учитывая ответственность перед своими гражданами и всем миром, восстановить связи и работать сообща. Для этого США предстоит снять санкции, воздержаться от вмешательства во внутренние дела страны и прекратить давить на технологическое развитие КНР.

Реклама

«Ван И призвал американскую сторону прекратить раздувать „теорию китайской угрозы“», — сообщили на телевидении.

Куратор внешней политики объяснил появление пропасти в китайско-американских отношениях ошибочным восприятием США этой страны. Он раскрыл историческую логику, рассказал о неизбежном развитии и омоложении Китая, представил отличительные черты модернизации в китайском стиле и призвал Соединенные Штаты не показывать Китай шаблонно, как стремящуюся к гегемонии сильную страну.

В феврале 2023 года над США заметили аэростат. Американские военные заподозрили, что он собирал разведданные для Китая.