Современная бытовая техника подходит для прослушивания. Шпионами в домах россиян могут оказаться пылесос, холодильник и телевизор, предупредил РИА «Новости» хакер из группировки RaHDIt.

«Пылесос, холодильник, телевизоры. Сейчас большинство моделей телевизоров напрямую связаны с интернетом», — сказал он.

На примере пылесоса хакер объяснил, что бытовая техника представляет собой небольшой компьютер. Ее оснащают камерами и микрофонами. При желании специалисты могут получить к ней доступ и следить за хозяевами.

Группировка RaHDIt («Злые русские хакеры») работает за пределами России. Хакеры сотрудничают с украинскими единомышленниками и публикуют компромат на украинские и европейские спецслужбы.