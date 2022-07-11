facebook_pixel
    11 июля 2022, 06:06

    Женщины-хакеры с Украины помогли RaHDIt наладить канал получения оперативной сводки ВСУ

    RaHDIt и женщины-хакеры «Берегини» наладили канал получения оперативной сводки ВСУ

    Екатерина Виславская

    Российские хакеры RaHDIt получают оперативные данные Вооруженных сил Украины в режиме реального времени. Наладить канал получения информации им помогли участницы украинской женской хакерской группировки «Берегини», сообщило РИА «Новости».

    Женщины-хакеры с Украины помогли RaHDIt наладить канал получения оперативной сводки ВСУ

    «У нас есть доступ к оперативным документам ВСУ, есть данные об оперативной обстановке. Это мы работаем с нашими друзьями, женской хакерской группой „Берегини“, очень хорошо работаем», — рассказал участник российской хакерской группировки.

    RaHDIt получает большой массив данных, но пока не раскрывает их в целях безопасности. Источником являются информаторы женской хакерской группировки с Украины «Берегини», которые служат в ВСУ.