Российские хакеры RaHDIt получают оперативные данные Вооруженных сил Украины в режиме реального времени. Наладить канал получения информации им помогли участницы украинской женской хакерской группировки «Берегини», сообщило РИА «Новости».

«У нас есть доступ к оперативным документам ВСУ, есть данные об оперативной обстановке. Это мы работаем с нашими друзьями, женской хакерской группой „Берегини“, очень хорошо работаем», — рассказал участник российской хакерской группировки.

RaHDIt получает большой массив данных, но пока не раскрывает их в целях безопасности. Источником являются информаторы женской хакерской группировки с Украины «Берегини», которые служат в ВСУ.