Хакеры слили в интернет данные украинских разведчиков и их кураторов из Польши

Данные тысячи сотрудников украинской разведки и их кураторов из Венгрии, Словакии, Болгарии, Польши и других стран попали в интернет. Их выложила хакерская группировка RaHDIt, сообщили «Известия».

Они вычислили изъяны в защите сетей Главного управления разведки и, используя методы анализа больших данных по характерным моделям поведения пользователей, получили нужный компромат.

Так хакерам удалось выяснить, что на украинскую разведку работали представители посольских резидентур в России, Индии, ЮАР, Италии, Австрии, Вьетнаме, Турции и Иране.

Кроме того, они обнародовали информацию о кураторах военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии. RaHDIt удалось вычислить инструкторов по диверсионному делу и представителей спецподразделений по ведению агентурной и силовой разведки.