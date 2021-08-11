Винер-Усманова рассказала о будущем в гимнастике сестер Авериных

Российская гимнастка Арина Аверина планирует продолжить спортивную карьеру. Дина еще не решила, ей нужно советоваться с врачами из-за спины, сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

Она сообщила, что прямого вопроса гимнасткам не задавала, она сделала выводы из слов, которые говорят Аверины журналистам.

«Я сделала такой вывод: Арина собирается продолжать, потому что у нее нет никаких проблем со здоровьем, слава богу. А Дина будет советоваться со своим врачом», — сказала Винер-Усманова.

Глава федерации отметила, что Арина, скорее всего, выступит на чемпионате мира в Японии в октябре.

Ирина Винер-Усманова рассказала, что у Дины Авериной проблемы со спиной.

На Олимпиаде в Токио российские гимнастки впервые за 25 лет не взяли золото. После выступления Дина Аверина на вопрос корреспондента «Матч ТВ» сказала, что ей нужна была операция на спине еще в прошлом году, но было решено ее сделать после Олимпиады. Однако Игры в Токио перенесли на год, хирургическое вмешательство было решено также отложить до 2021 года.