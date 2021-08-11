Назван размер премии гимнастки Дины Авериной за медаль на Олимпиаде

Российская гимнастка Дина Аверина за серебряную медаль в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио получит 2,5 миллиона рублей. Если бы спортсменка выиграла золотую, то ей бы государство заплатило четыре миллиона рублей.

Ее соперница Линой Ашрам из Израиля за золотую медаль получила 22,5 миллиона рублей (985 тысяч шекелей). В выплатах спортсменам, которые выиграли медали на Олимпиаде, разбирался сайт kp.ru.

Каждый спортсмен, который уехал с медалью с Олимпиады, получит от Минспорта деньги: за золотую медаль — четыре миллиона рублей, за серебряную — 2,5 миллиона рублей, а за бронзовую — 1,7 миллиона рублей. Также регион, от которого выступает спортсмен, устанавливает свои виды выплат и поощрений. В прошлые годы спортсменам вручали и автомобили, возможно, эта Олимпиада станет исключением.

Спортсмены, которые привезли несколько медалей, также получат неплохие деньги. Например, поклонница «Ведьмака» стрелок Виталина Бацарашкина за две золотых и одну серебряную заработала 10,5 миллиона рублей. И это только федеральные выплаты. Также ей в Омске вручили сертификат от губернатора на 7,5 миллиона рублей. Кроме того, девушке, которая служит в Росгвардии, присвоили звание лейтенанта после выступления на Играх в Токио.