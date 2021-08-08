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    08 августа 2021, 09:38

    Винер-Усманова раскрыла планы Международной федерации художественной гимнастики на Играх в Токио

    Андрей Иванов

    Перед Международной федерацией художественной гимнастики на Олимпиаде в Токио стояла задача остановить гегемонию российских спортсменок. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.

    Винер-Усманова раскрыла планы Международной федерации художественной гимнастики на Играх в Токио

    «Я вчера еще сказала, что это случится, потому что уже на отборочных соревнованиях было понятно, что тянут Болгарию, что гегемонию России нужно остановить. Так, кстати, было написано на сайте Международной федерации. И это было прямое задание к тому, что было вчера», — приводит агентство слова Винер-Усмановой.

    По словам собеседницы, оставшаяся без золота Дина Аверина подняла патриотический дух страны после того, как ее нагло засудили. Винер-Усманова подчеркнула, что мировое превосходство России в художественной гимнастике можно остановить только судейскими манипуляциями. Она заявила о попирании олимпийских традиций и правил и анонсировала обращение по этому вопросу к президенту МОК Томасу Баху.

    Российские гимнастки на этой Олимпиаде впервые с 1996 года остались без золотых наград. В олимпийском многоборье команда из России взяла серебро. Медали высшей пробы достались болгаркам. Бронза у итальянок.