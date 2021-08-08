Винер-Усманова раскрыла планы Международной федерации художественной гимнастики на Играх в Токио

Перед Международной федерацией художественной гимнастики на Олимпиаде в Токио стояла задача остановить гегемонию российских спортсменок. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.

«Я вчера еще сказала, что это случится, потому что уже на отборочных соревнованиях было понятно, что тянут Болгарию, что гегемонию России нужно остановить. Так, кстати, было написано на сайте Международной федерации. И это было прямое задание к тому, что было вчера», — приводит агентство слова Винер-Усмановой.

По словам собеседницы, оставшаяся без золота Дина Аверина подняла патриотический дух страны после того, как ее нагло засудили. Винер-Усманова подчеркнула, что мировое превосходство России в художественной гимнастике можно остановить только судейскими манипуляциями. Она заявила о попирании олимпийских традиций и правил и анонсировала обращение по этому вопросу к президенту МОК Томасу Баху.

Российские гимнастки на этой Олимпиаде впервые с 1996 года остались без золотых наград. В олимпийском многоборье команда из России взяла серебро. Медали высшей пробы достались болгаркам. Бронза у итальянок.