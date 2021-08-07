Россия осталась без золота в художественной гимнастике. Судейство закрыло глаза на ошибки чемпионки

Российская гимнастка Дина Аверина стала серебряной призеркой Олимпийских игр в Токио. До золотой медали ей не хватило всего 0,15 балла. Первое место досталось израильской спортсменке Линой Ашрам. Судейство на соревнованиях назвали несправедливым. Впервые за 25 лет Россия осталась без олимпийского золота в художественной гимнастике.

Спорный финал

Соревнования в личном многоборье в художественной гимнастике состоят из четырех выступлений: с обручем, мячом, булавами и лентой. Финал стал местом настоящей битвы за первое место между россиянкой Диной Авериной и израильской спортсменкой Линой Ашрам.

После первого же выступления израильтянка выбилась в лидеры и удерживала позицию на протяжении трех выступлений. Но российская гимнастка сокращала и сокращала разницу в баллах. Шанс выйти вперед у Дины Авериной появился, когда ее соперница во время выступления совершила грубую ошибку и уронила ленту. Но решение судей удивило всех. Линой получила 23,300 балла. Выступление Авериной жюри оценило выше и поставило ей оценку 24,000.

Общий результат оказался не в пользу россиянки. На счету Авериной 107,650 против 107,800 у Ашрам. Жюри отказалось от пересмотра оценок за последнее выступление после протеста российской команды. Всего тренеры подали во время финала сразу три жалобы на выступление сестер. Удовлетворили только одну, повысив балл с 27,400 до 27,800 Арине Авериной после выхода с булавами.

На несправедливое судейство после выступления российских гимнасток указала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХИ) Ирина Винер-Усманова. Она отметила, что израильская спортсменка сделала вопиющую ошибку, за которую снимают максимальное количество баллов. Но в этом случае этого не произошло.

«Ашрам с потерей ленты получила всего на семь десятых меньше, чем Дина, а у нее была ошибка больше чем на балл. Вот и все. Надоели русские, понимаете? Надоели. Поэтому это все делается — олимпийская чемпионка с такой ошибкой», — заявила она в эфире канала «Матч ТВ».

По словам главы ВФХИ, судьи ухватились за возможность не дать России выиграть очередное золото на Олимпиаде. Тем более что появился хороший соперник в виде израильской спортсменки.

«Появился достаточный конкурент, и тут же ее вытащили вперед. И ладно бы, если была честная борьба, если бы, допустим, Линой не сделала этой ошибки в ленте — ну все, выиграла. Но она допустила грубейшую ошибку, и 23 балла — это огромная оценка за упражнение с такой бешеной потерей», — подчеркнула Винер-Усманова.

Сама Дина Аверина заявила, что судьи сразу предвзято отнеслись к выступлениям российских гимнасток. Все началось с самого начала, когда баллы начали занижать. Она отметила, что не смогла понять судей, которые раньше за качественное выполнение сложных упражнений ставили баллы, а сегодня они оставили их без внимания.

Спортсменка со слезами на глазах заявила, что судейство на этой Олимпиаде было несправедливым.

«Обидно и больно за то, что сегодня было несправедливое судейство. Обидно за то, что сегодня первое место заняла девочка, которая выступила с потерей. Я прошла все виды достаточно чисто, как могла, и заняла второе место», — заявила Дина Аверина. После спортсменка сказала, что считает себя победителем соревнований.

«Прошла все четыре вида очень чисто, без потерь. Поэтому да, сегодня я победила», — подчеркнула она.

Победу не просчитать

С мнением о том, что судьи оказались несправедливы, согласилась заслуженный тренер России по художественной гимнастике Инна Быстрова. В беседе с «360» она отметила, что Дина Аверина сделала все свои выступления чисто в отличие от спортсменки из Израиля.

«У Линой была потеря ленты. Это считается грубой ошибкой», — отметила она.

Инна Быстрова подчеркнула, что уверена в продолжении спортивной карьеры сестер Авериных. Они остаются гимнастками очень высокого уровня.

«Они элегантные, красивые, очень техничные гимнастки. Поэтому они смогут продолжить свои выступления, которые останутся актуальными еще долго. Если посмотреть шире, на то, что происходит в мире гимнастики, то лучше спортсменок я не вижу», — подчеркнула она.

Олимпийские игры — это непредсказуемое событие, и кому достанется победа, просчитать невозможно. То, что сестрам Авериным не удалось завоевать высшие награды, — ситуация обидная, но ее надо пережить. Об этом в беседе с «360» заявила чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Ольга Капранова.

«Дина Аверина сегодня — это топовая гимнастка и гимнастка номер один в мире. Мне понравилось, как она выступала. Для меня она всегда будет лучшей», — подчеркнула она.

В ситуации, когда часть оценок не удалось обжаловать, Ольга Капранова не увидела ничего удивительного. По правилам, подать протест можно во время выступления следующей спортсменки — и за это же время жюри может пересмотреть свое решение.

«Там есть строгий регламент по времени. Этим воспользовались очень многие участники этих Олимпийских игр. Кому-то меняли оценки, кому-то нет», — рассказала она.

Спортсменка отметила, что сестры Аверины еще смогут доказать свое мастерство в художественной гимнастике. В октябре начнется чемпионат мира, где все будут их ждать на самых высоких позициях.