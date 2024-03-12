Спорт 12 марта 2024, 13:54 «Таблетку может дать только тренер». Тарасова — о допинговом скандале с Валиевой Тарасова заявила, что только тренер мог дать допинг фигуристке Валиевой Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила уверенность, что в допинговом скандале с российской фигуристкой Камилой Валиевой виновата тренер Этери Тутберидзе. Об этом она заявила в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия-1».

«Ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается», — объяснила Тарасова.

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Ранее 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга. Девушку дисквалифицировали на четыре года — до декабря 2025 года. Также ей нельзя тренироваться на государственных катках, а Министерство спорта исключило фигуристку Валиеву из сборной России.

Валиева рассказывала, что никогда сознательно не нарушала антидопинговые правила. Кроме того фигуристка заявляла, что если бы Тутберидзе не взяла ее в свою группу, то она вовсе ушла бы из фигурного катания.