Спорт 05 января 2023, 00:06 «Ушла бы из фигурного катания». Валиева рассказала о роли Тутберидзе в ее карьере Валиева заявила, что могла уйти из фигурного катания РИА «Новости»

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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о роли тренера Этери Тутберидзе в ее спортивной карьере. В интервью изданию «7 дней» она заявила, что вообще могла уйти из фигурного катания.

«Если бы Тутберидзе не взяла меня в свою группу, я бы вообще ушла из фигурного катания. У меня был не совсем удачный сезон, и появились сомнения в перспективах. Я думала, что, может быть, лучше заниматься танцами, балетом», — поделилась спортсменка.

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Она добавила, что после разговора с матерью решила пройти просмотр в группу Тутберидзе. Одним из решающих факторов стали четверные прыжки, которые выполняли девочки под руководством тренера. По словам Валиевой, на ее первой тренировке у Тутберидзе приходилось постоянно прыгать.

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«У меня силы заканчивались к середине тренировки, но пришлось сцепить зубы и дорабатывать до конца», — отметила фигуристка.

Ранее Валиева выступила с программой по мотивам сериала «Уэнсдей» от Netflix. Ее исполнение танца главной героини картины восхитило зрителей. Олимпийская чемпионка выступила в образе актрисы Дженны Ортеги.