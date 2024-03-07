Спорт 07 марта 2024, 17:18 Валиеву исключили из сборной России после дисквалификации Министерство спорта исключило фигуристку Валиеву из сборной России РИА «Новости»

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Министерство спорта исключило фигуристку Камилу Валиеву из списков кандидатов в сборную России. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости».

Исключение 17-летней девушки провели по правилам Минспорта после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

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Согласно решению Спортивного арбитражного суда от 29 января, фигуристка сможет вернуться к соревнованиям с 24 декабря 2025 года. Валиева сдала положительную пробу на допинг 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России.

Ранее Валиева рассказала, что никогда сознательно не нарушала антидопинговые правила. Во время поездки на Олимпиаду спортсменка пыталась настроиться на «прекрасный праздник спорта».