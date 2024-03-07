07 марта 2024, 17:18
Валиеву исключили из сборной России после дисквалификации
Министерство спорта исключило фигуристку Валиеву из сборной России
Министерство спорта исключило фигуристку Камилу Валиеву из списков кандидатов в сборную России. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости».
Исключение 17-летней девушки провели по правилам Минспорта после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
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Согласно решению Спортивного арбитражного суда от 29 января, фигуристка сможет вернуться к соревнованиям с 24 декабря 2025 года. Валиева сдала положительную пробу на допинг 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России.
Ранее Валиева рассказала, что никогда сознательно не нарушала антидопинговые правила. Во время поездки на Олимпиаду спортсменка пыталась настроиться на «прекрасный праздник спорта».
Спортсмены
Допинг
Фигурное катание
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Камила Валиева
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