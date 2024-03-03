Спорт 03 марта 2024, 21:24 Валиева сделала японцам заявление о допинге Фигуристка Валиева: я следовала правилам, не принимала допинг сознательно РИА «Новости»

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Российская фигуристка Камила Валиева дала интервью для документального фильма японского канала NHK «Исповедь Валиевой», в котором призналась, что сознательно не нарушала антидопинговые правила. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я могу сказать, что я не принимала допинг сознательно. Я старалась следовать правилам», — подчеркнула спортсменка.

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Валиева заявила, что во время поездки на Олимпийские игры настраивала себя на «прекрасный праздник спорта». Она долго работала и мечтала на них попасть, но после прибытия получила совершенно иные эмоции и другое отношение.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года 29 января 2024 года, причем отчет начался с 25 декабря 2021 года, когда у нее взяли положительную допинг-пробу. К соревнованиям Валиева сможет вернуться только с 24 декабря 2025 года. Ее результаты аннулировали — американцы получили золото, а серебро — японцы.

Ранее решение CAS о дисквалификации Валиевой обжаловали в Верховный суд Швейцарии, подав апелляцию.