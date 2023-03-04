Спорт 04 марта 2023, 16:13 Страны Африки призвали допустить российских спортсменов к Олимпиаде-2024 Ассоциация олимпийских комитетов Африки выступила за участие россиян на Олимпиаде в Париже РИА «Новости»

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Члены исполкома Ассоциации олимпийских комитетов Африки (ANOCA) высказались за участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом со ссылкой на заявление организации сообщил телеканал France 24.

В тексте документа говорится, что решение о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям приняли единогласно. Его поддержал президент ANOCA, представитель Алжира Мустафа Берраф.

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«Речь идет о разрешении российским и белорусским спортсменам участвовать в условиях полного нейтралитета без каких-либо признаков идентичности в Олимпийских играх 2024 года в Париже», — говорится в тексте обращения.

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Это уже второе заявление поддержки в пользу отстраненных от международных соревнований российских и белорусских атлетов. Ранее с предложением допустить их к соревнованиям выступил Олимпийский совет стран Азии. В организации пояснили, что это позволит спортсменам получить квалификационные оценки для участия в Олимпиаде 2024 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала специальной военной операции выпустил рекомендацию для международных федераций отстранить спортсменов из России и Белоруссии от всех соревнований.

В начале 2023 года МОК заявил, что готов вернуть возможность отстраненным российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, но только в нейтральном статусе. В организации подчеркнули, что речь пока идет не об Олимпийских играх в Париже, а о международных соревнованиях в Азии предстоящим летом.

Но даже такое решение вызвало возмущение стран Запада. Министр образования, науки и спорта Литвы объявила, что 35 стран не согласны с допуском россиян и белорусов к соревнованиям в Париже. Глава МОК Томас Бах подчеркнул, что решение об участии спортсменов принимают не политики, а дискриминация по национальному признаку в спорте недопустима.