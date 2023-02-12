Спорт 12 февраля 2023, 16:20 Глава МОК раскритиковал вмешательство Запада в спорт Президент МОК Бах: не Западу решать, кому участвовать на Олимпийских играх РИА «Новости»

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на фоне обсуждения о допуске российских и белорусских атлетов к Олимпийским играм 2024 года в Париже заявил, что не Западу решать, кому участвовать в соревнованиях. Своим мнением он поделился с VG.

«Не правительствам решать, кто может участвовать в спортивных мероприятиях. Это было бы концом международных спортивных соревнований, какими мы их знаем сегодня», — заявил он.

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В качестве примера глава МОК привел выступления российских и белорусских спортсменов на теннисных турнирах в нейтральном статусе на открытом чемпионате Australian Open в 2023 году.

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Белорусская спортсменка Арина Соболенко стала победительницей турнира. 16-летняя россиянка Камилла Рахимова в первом круге матча проиграла украинке Катерине Байндль, но выступление юной спортсменки на фоне опытной теннисистки выглядело достойно.

«Так почему же это должно быть невозможно в бассейне или в зале?» — задался вопросом Бах.

Тем временем член сборной России по конному спорту Владимир Туганов не стал дожидаться решения о допуске россиян к Олимпийским играм и сменил спортивное гражданство на палестинское. 61-летний спортсмен решил в третий раз попытать счастья на играх.