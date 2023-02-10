Спорт 10 февраля 2023, 19:04 США, Британия, Германия и еще 32 страны выступили за недопуск России к Олимпийским играм в Париже Минспорта Литвы Шюгждинене: 35 стран будут требовать недопуска россиян к Олимпиаде-2024 РИА «Новости»

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Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что представители 35 стран будут требовать не допускать российских и белорусских спортсменов к летним Олимпийским играм в 2024 году в Париже. Документ опубликовали на сайте ведомства.

В список стран, выступающих против россиян, вошли Эстония, Латвия, Литва, Польша, Великобритания, Германия, США, Франция, Япония и другие.

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Шюгждинене добавила, что подписавшимся странам не потребуется бойкотировать предстоящие соревнования.

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Летние олимпийские игры пройдут в Париже в июле–августе 2024 года. Ранее МОК сообщил, что рассмотрит возможность участия российских спортсменов в международных состязаниях, но лишь под нейтральным флагом. Это решение не понравилось Украине и ряду других стран. Украинские спортсмены заявили, что будут бойкотировать соревнования, если в них будут принимать участие россияне. Они призвали другие страны поддержать их бойкот.

Несколько дней назад Олимпийские комитеты Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии, Исландии, Гренландии, а также Фарерских и Аландских островов выпустили заявление с требованием не допускать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования.