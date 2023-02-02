02 февраля 2023, 18:12
МОК заявил об отсутствии решения по участию россиян в Олимпиаде-2024
МОК: решение об участии россиян в Олимпийских играх 2024 года пока не приняли
Выставленные Международным олимпийским комитетом (МОК) условия допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям касались только предстоящих чемпионатов в Азии в летнем спортивном сезоне. Об участии в Олимпийских играх 2024 года в Париже решения пока нет. Об этом заявила пресс-служба МОК.
В организации подчеркнули, что ни в одном из опубликованных документов не говорится об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх в Париже.
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«Речь идет об их участии в международных соревнованиях в Азии в предстоящем летнем спортивном сезоне», — говорится в сообщении.
В МОК пояснили, что российские и белорусские атлеты смогут принять участие в Олимпиаде только в нейтральном статусе и с соблюдением всех антидопинговых правил. Окончательные условия еще рассматривают, и итогового решения по вопросу нет. Комитет проводит консультации с международными спортивными федерациями и только после этих встреч вынесет свое решение.
Глава Олимпийского комитета Александр Поздняков ранее опроверг сообщения, что МОК потребовал от российских спортсменов осудить специальную военную операцию для допуска к Олимпийским играм.
Глава ОКР заявил, что таких требований нет, но существует ряд других условий. Против уже выступили национальные олимпийские комитеты разных стран, в том числе недружественных. Все они призвали вернуть российских атлетов на международные соревнования.
Поздняков отметил, что МОК начал консультации с международными федерациями по возвращению россиян на международные арены. Решение по каждому виду спорта примут отдельно.
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