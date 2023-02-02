Спорт 02 февраля 2023, 18:12 МОК заявил об отсутствии решения по участию россиян в Олимпиаде-2024 МОК: решение об участии россиян в Олимпийских играх 2024 года пока не приняли РИА «Новости»

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Выставленные Международным олимпийским комитетом (МОК) условия допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям касались только предстоящих чемпионатов в Азии в летнем спортивном сезоне. Об участии в Олимпийских играх 2024 года в Париже решения пока нет. Об этом заявила пресс-служба МОК.

В организации подчеркнули, что ни в одном из опубликованных документов не говорится об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх в Париже.

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«Речь идет об их участии в международных соревнованиях в Азии в предстоящем летнем спортивном сезоне», — говорится в сообщении.

В МОК пояснили, что российские и белорусские атлеты смогут принять участие в Олимпиаде только в нейтральном статусе и с соблюдением всех антидопинговых правил. Окончательные условия еще рассматривают, и итогового решения по вопросу нет. Комитет проводит консультации с международными спортивными федерациями и только после этих встреч вынесет свое решение.

Глава Олимпийского комитета Александр Поздняков ранее опроверг сообщения, что МОК потребовал от российских спортсменов осудить специальную военную операцию для допуска к Олимпийским играм.

Глава ОКР заявил, что таких требований нет, но существует ряд других условий. Против уже выступили национальные олимпийские комитеты разных стран, в том числе недружественных. Все они призвали вернуть российских атлетов на международные соревнования.

Поздняков отметил, что МОК начал консультации с международными федерациями по возвращению россиян на международные арены. Решение по каждому виду спорта примут отдельно.