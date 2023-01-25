Спорт 25 января 2023, 23:11 Шаг вперед и два — назад. Глава ОКР оценил условия МОК для допуска российских спортсменов к соревнованиям Глава ОКР Поздняков: МОК пытается исправить ошибку против россиян, но делает 2 шага назад РИА «Новости»

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Международный олимпийский комитет разрешил российским спортсменам участвовать в соревнованиях, но при этом обозначил ряд условий. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в своем Telegram-канале назвал это решение «шагом вперед и двумя — назад».

Желающие выступить на международных турнирах, поедут туда в нейтральном статусе. Кроме того, никто из российских атлетов не должен высказываться в поддержку спецоперации. Спортсменов, которые согласны на эти условия, будут проверять в индивидуальном порядке, отметили в МОК.

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Поздняков отметил, что Россия не согласна с любыми ограничениями для спортсменов. Особенно когда санкции, которые касаются национальной принадлежности спортсменов, являются условием для возвращения в большой спорт.

«Информацию со стороны МОК воспринимаю как попытку сделать шаг в сторону спортсменов. Но одновременно, к сожалению, это еще и два шага в противоположном направлении!» — отметил глава ОКР.

По его словам, комитет даст юридическую оценку тезисам МОК. При этом приоритетом для комитета является обеспечение равных прав российских спортсменов на международных соревнованиях.