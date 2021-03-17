Определились восемь команд — участников второго раунда плей-офф КХЛ. В полуфинал западной конференции вышли ЦСКА и Локомотив, а также «Динамо» и СКА. А в восточном полуфинале уже обосновались «Ак Барс» и «Салават Юлаев», вместе с ними «Авангард» и «Металлург».

Источник фото: фотоагентство КХЛ

Также стало известно, что капитан московского «Динамо» Вадим Шипачев стал третьим игроком в истории лиги, который набрал более 100 очков в матчах плей-офф.

И еще одно важное событие: «МКБ Инвестиции» стал партнером плей-офф КХЛ.

Источник фото: фотоагентство КХЛ

Когда весь накал, окончание сезона и мы приобрели партнера в команду наших партнеров — «МКБ Инвестиции». Конечно, у нас есть планы для того, чтобы популяризировать нашу лигу, наш российский хоккей, мы даже сейчас придумали слоган: «Счет в твою пользу» Алексей Морозов президент КХЛ.

Так что теперь болельщики тоже могут стать игроками — не на льду, а на бирже.

«Крупнейшая организация в Европе по хоккею плюс сам по себе спорт очень динамичный, и мы — банк динамично развивающийся. И „МКБ инвестиции“ как новое направление, поэтому все вместе это, наверное, та синергия, которая позволит нам быть частью этого партнерства», — сказал заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов.

Источник фото: фотоагентство КХЛ

Что общего у инвестиций и хоккея? То взлеты, то падения, и результат, который никогда нельзя точно предсказать. В брутальном спорте шайба может прилететь со скоростью поезда — примерно 160 километров в час.

Источник фото: фотоагентство КХЛ

В инвестициях свои риски, но их тоже можно минимизировать. Например, выбирать стабильные компании, следить за рынком или довериться финансовым экспертам.

«Мы оказываем разные уровни поддержки клиентам, понимая, что клиенты — они не профессиональные финансовые аналитики, у них задачи такой нет, их задача выбрать, купить, приобрести правильный продукт», — отметил управляющий директор дирекции инвестиционного бизнеса МКБ Максим Малетин.

Источник фото: фотоагентство КХЛ

Также мы решили выяснить, куда вкладывают деньги знаменитые игроки. Так, Артемий Панарин во времена игры в КХЛ приобретал недвижимость. Затем прокачал свои финансовые знания и стал инвестировать в акции крупных компаний. Процент небольшой — около восьми, зато риски минимальны. Еще один вариант вложений — постоянно инвестировать 20% от своего дохода. Этому совету следует Александр Овечкин — он вкладывает в облигации.

Источник фото: фотоагентство КХЛ

Чтобы инвестировать, необязательно быть профессиональным спортсменом. Начать можно с небольшой суммы и со временем увеличить свой капитал. Все, что для этого нужно, — смартфон. Скачиваете приложение «МКБ Инвест» и в пару кликов открываете брокерский счет. Можно участвовать в торгах на фондовом рынке самостоятельно или воспользоваться стратегией профессионалов. Консультация для клиентов банка бесплатная.

Так что теперь можно с азартом следить не только за новостями плей-офф, но и за тем, что происходит в вашем инвестиционном портфеле.