Канадский хоккейный тренер Хартли привился «Спутником V» в Балашихе

Канадский спортсмен и главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли поставил прививку от коронавируса в Балашихе. Вакцину «Спутник V» ему ввели в ледовом дворце «Арена «Балашиха».

В спортивный комплекс приехала выездная бригада медработников. Перед вакцинацией Боба Хартли осмотрел и опросил врач, чтобы исключить наличие противопоказаний.

«Мне 60 лет. Хотя я чувствую себя достаточно здоровым, считаю необходимым прививаться, поскольку мы боремся с невидимым врагом. Я очень рад, что у меня была возможность получить вакцину «Спутник V» здесь. Это действительно очень хороший день для меня. Абсолютно никакого страха я не испытывал, ведь если посмотреть на то, что происходит в больницах и сколько жизней уносит этот вирус, то я могу сказать, что больший страх я испытываю перед самим вирусом, а не перед вакциной», — поделился Боб Хартли.

Вместе с главным тренером хоккейного клуба «Авангард» в ледовом дворце привились более 10 его сотрудников. Ровно через три недели специалистам спорткомплекса введут второй компонент вакцины.

Защититься от коронавируса по-прежнему может любой житель Балашихи старше 18 лет. Стационарные пункты вакцинации для них развернуты в поликлиниках № 1,2,3,5,6,11,14 и филиале поликлиники № 13 на улице Шестой. Записаться на прием можно на приеме у своего врача-терапевта, портале госуслуг или по телефону 122.

Более простой способ — прийти в один из мобильных прививочных кабинетов. Они открыты в гипермаркете «Глобус», торговых центрах «Светофор» и «Новоизмайловский», двух офисах МФЦ — на улице Советской в Балашихе и в досуговом центре «Северный» микрорайона Железнодорожный. Для их посещения необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в Балашихе в декабре. За это время более 25 тысяч жителей города поставили прививки от COVID-19.