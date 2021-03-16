«Больше несчастный случай»: хоккеист раскрыл подробности смертельной травмы капитана молодежки «Динамо»

Смертельная травма от удара шайбой, которую получил капитан петербургского «Динамо» Тимур Файзутдинов, это очень редкий несчастный случай в хоккее. Об этом «360» рассказал друг погибшего спортсмена, хоккеист Никита Заблоцкий.

Он отметил, что подобное происходит очень редко.

«Это, можно сказать, больше несчастный случай. Игрок „Локомотива“ просто так вбрасывал шайбу, а Тимур ехал к нему на смену. Шайба попала в шею, в сонную артерию. Там видно, что он еще какое-то время пытался встать сам, а только потом потерял сознание», — рассказал спортсмен.

Никита Заболоцкий отметил, что когда Тимура унесли с поля, то игра продолжилась. В ярославской больнице, куда привезли пострадавшего хоккеиста врачи сначала восстановили работу сердца, а потом подключили его к аппаратам для поддержания жизни.

«Он был в критическом состоянии. Уже жил не своей жизнью, был подключен к аппаратам. Родители хотели забрать его из Ярославля в Москву, хотели транспортировать, но не успели», — рассказал игрок.

Тимур Файзутдинов и Никита Заблоцкий познакомились, когда им было по 14 лет. Они играли за разные команды, но это не мешало им общаться. По словам спортсмена, будущий капитан молодежки «Динамо» уехал из родного Челябинска в Санкт-Петербург, когда ему было 16 лет. Жил он в специальном интернате при клубе. По словам Никиты, у Тимура было большое спортивное будущее.

«Хороший игрок и задаток хороший был и будущее в хоккее. Он мог бы выступать в одном из топовых клубов России играть, как минимум. Бросок с середины площадки, рост, скорость — все было», — оценил он перспективы умершего друга.

Хоккеист не исключил, что прощание с Тимуром Файзутдиновым пройдет в Челябинске.

«Думаю, что родители его заберут на Родину, чтобы он не далеко был от дома», — поделился он.

Никита Заблоцкий отметил, что травмы в хоккее неизбежны. Чаще всего шайба попадает в лицо, оставляя рассеченную бровь или шрамы. Рикошетом от конька она может попасть в ногу и довести до серьезного ушиба или даже перелома. Бывает и так, что травма может оказаться смертельной.

«У меня не первый случай, когда хоккеисты уходят из жизни», — признался Никита Заболоцкий, но подробностей других случаев раскрывать не стал. Он отметил, что сейчас играет в команде, где игроки ушли из профессионального хоккея после травмы или по состоянию здоровья.

Тимур Файзутдинов попал в реанимацию больницы Ярославля после удара шайбой во время матча с командой «Локомотив». Врачи оценили его состояние, как тяжелое. Три дня медики боролись за его жизнь, но сделать ничего не смогли. Во вторник, 16 марта, молодой спортсмен скончался. Своими воспоминаниями о капитане поделились игроки хоккейного клуба «Динамо».

Церемония прощания с Тимуром Файзутдиновым состоится 17 марта 2021 года в Челябинске. Прощание пройдет в 12:00 на арене «Трактор».