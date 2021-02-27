Хоккеисты ЦСКА завоевали Кубок Континента

Московский ЦСКА взял верх над казанским «Ак Барсом» в решающем матче и в шестой раз стал победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Столичная команда завоевала Кубок Континента.

Матч ЦСКА — «Ак Барс» завершился со счетом 1:0. Игра проходила в Казани.

В середине второго периода защитник Артем Сергеев от синей линии забросил в ворота хозяев единственную шайбу за ЦСКА, которая стала победной в заключительном матче.

Континентальная хоккейная лига была образована в 2008 году. Армейцы третий раз подряд выигрывают регулярный чемпионат КХЛ. ЦСКА остается рекордсменом по количеству побед — чемпионат покорялся хоккеистами в шести сезонах. По два раза чемпионами становились «Салават Юлаев» и СКА, по одной победе на счету столичного «Динамо», команд «Авангард» и «Трактор».

Российский нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов ранее в матче против «Лос-Анджелес Кингс» отличился великолепным голом, забитым в броске из-за ворот.