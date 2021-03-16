Овечкин догнал Эспозито в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин забил 717-ю шайбу за «Вашингтон Кэпиталз». Он поднялся на шестую строчку в историческом рейтинге лучших снайперов, догнав канадца Фила Эспозито.

«Вашингтон» разгромил на выезде «Баффало» со счетом 6:0. Шестой гол забил российский форвард. Эта шайба стала 717-й в его карьере в Национальной хоккейной лиге. Она позволила ему догнать Эспозито и поделить с 79-летним канадским хоккеистом шестое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов.

В этом матче отличились еще два российских хоккеиста. Счет открыл Евгений Кузнецов, а голевую передачу отдал Дмитрий Орлов.

В историческом рейтинге перед Овечкином места занимают хоккеисты, которые уже закончили свою карьеру. Первое место принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 матчах), затем идут орди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731).

Эспозито завершил карьеру в 1981 году. Он выступал за команды Чикаго», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон». Является двукратным обладателем Кубка Стэнли.

Александр Овечкин в НХЛ играет с 2004 года. В 2018 году в составе столичного клуба выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России трижды становился чемпионом мира.