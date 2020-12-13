«Спартак» раскрыл детали еще одного конфликта на матче с «Сочи»

В «Спартаке» заявили, что возмущены поведением представителя «Сочи» и считает, что такие высказывания недопустимы.

«В футболе нет места расизму и национализму! Надеемся, Российский футбольный союз не оставит данный инцидент без внимания и проведет объективное расследование», — говорится в тексте заявления.

Дмитрий Бородин в беседе с изданием Sport24 заявил, что в ходе беседы с Тедеско он сказал только два предложения, которые вызвали возмущение у собеседника.

«Я сказал две фразы. Это наша земля и наш колизей, хоть вы и „Спартак“. После этого Тедеско назвал меня расистом», — рассказал Бородин.

По его словам, тренер московской команды уже не в первый раз ведет себя неспортивным образом. Представитель «Сочи» отметил, что Тедеско воспринимает каждое нарушение правил команды соперников в штыки, давит на судей и жестикулирует в стороны тренерского штаба.

«Он не Моуринью, Тедеско надо это понять. Моуринью — это другое», — заявил Бородин.

На пресс-конференции по итогам матча Тедеско пожаловался на то, что он попал в неприятную ситуацию, когда ему заявили, что он может убираться из России. Однако никаких действий со стороны арбитров не последовало.

«Напомню, в Лиге чемпионов две команды покинули поле в подобной ситуации», — сказал Тедеско.

Речь идет об оскорблении румынским судьей помощника тренера турецкой команды «Истанбул Башакшехир», бывшего игрока сборной Камеруна Пьера Акилле Вебо. Арбитр использовал слово «черный» в его адрес. После скандала команда покинула поле. Вслед за ними ушли их соперники «Пари Сен-Жермен». Матч доиграли только на следующий день. UEFA назначил инспектора по этике, который займется расследованием инцидента.

На той же пресс-конференции Тедеско заявил, что на помощника Андреаса Хинкеля ударил один из игроков «Сочи».

Пресс-служба РПЛ уточнила, что после игры в подтрибунном помещении между Тедеско и вратарем «Сочи» Сосланом Джанаевым начался словесный конфликт. Утихомирить участников пытались игроки и персонал стадиона. В это время, по словам Тедеско, полузащитник «Сочи» Жоаозиньо ударил Хинкеля. По данному факту проводится проверка. Оценку случившегося даст Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.