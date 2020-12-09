УЕФА отменила красную карточку тренеру «Башакшехира» в матче с «ПСЖ»

«Красная карточка Вебо заморожена, оне займет свое место на скамейке запасных в матче „ПСЖ“ — „Башакшехир“ сегодня вечером», — привел телеканал цитату из УЕФА.



Эту же информацию подтвердили в клубе. Там заявили, что Вебо займет свое место в сегодняшнем матче.

В минувший вторник, матч прервался после того, как судья из Румынии Себастьян Колческу потребовал от Вебо покинуть поле и назвал его «черным парнем». За помощника тренера вступился сенегалец Демба Ба, который обвинил арбитра в расизме. В итоге вся турецкая команда ушла с поля. За ней отправились и игроки «Пари Сен-Жермен».

Сегодня тренер Колческу пытался оправдаться, и пояснил, что не признает себя расистом. По его словам, он использовал слово negru, что в переводе с румынского означает «черный».

После скандала УЕФА назначил инспектора по этике, который займется расследованием инцидента, который привел к срыву матча. Если тренера признают виновным, то его отстранят на 10 матчей.