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    09 декабря 2020, 22:44

    УЕФА отменила красную карточку тренеру «Башакшехира» в матче с «ПСЖ»

    Анатолий Минкин

    Матч Лиги чемпионов между командами «Пари Сен-Жермен» и «Истанбул Башакшехир» остановился с того, что помощник тренера турецкой команды Пьер Вебо получил от судьи красную карточку. УЕФА принял решение об аннулировании наказания. Об этом сообщил телеканал NTVSpor.

    «Красная карточка Вебо заморожена, оне займет свое место на скамейке запасных в матче „ПСЖ“ — „Башакшехир“ сегодня вечером», — привел телеканал цитату из УЕФА.

    Эту же информацию подтвердили в клубе. Там заявили, что Вебо займет свое место в сегодняшнем матче.

    В минувший вторник, матч прервался после того, как судья из Румынии Себастьян Колческу потребовал от Вебо покинуть поле и назвал его «черным парнем». За помощника тренера вступился сенегалец Демба Ба, который обвинил арбитра в расизме. В итоге вся турецкая команда ушла с поля. За ней отправились и игроки «Пари Сен-Жермен».

    Сегодня тренер Колческу пытался оправдаться, и пояснил, что не признает себя расистом. По его словам, он использовал слово negru, что в переводе с румынского означает «черный».

    После скандала УЕФА назначил инспектора по этике, который займется расследованием инцидента, который привел к срыву матча. Если тренера признают виновным, то его отстранят на 10 матчей.