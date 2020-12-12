Тренер «Спартака» заявил о нападении футболиста «Сочи» на его помощника

После матча 18-го тура Российской премьер-лиги один из футболистов «Сочи» ударил помощника главного тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля. Об этом сам Доменико Тедеско заявил в эфире телеканала «Матч Премьер». Отрывок эфира опубликовали в Twitter.

Тедеско заявил, что впервые сталкивается с подобным поведением в России.

«В конце матча один из игроков „Сочи“ ударил Андреаса Хинкеля, и меня это очень сильно расстроило. Такого не должно происходить в нашем футболе, если мы хотим быть лучшими», — заявил он.

По словам Тедеско, ему не очень приятно наблюдать то, что происходит, но он продолжает работать.

«Мы все помним, что случилось в игре Лиги чемпионов, где команда ушла после случившегося с официальным лицом. Это событие ни в коем случае не про футбол. Очень трудно жить и работать, когда так к тебе относятся», — привел слова Тедеско ТАСС.

Речь идет об оскорблении румынским судьей помощника тренера турецкой команды «Истанбул Башакшехир», бывшего игрока сборной Камеруна Пьера Акилле Вебо. Арбитр использовал слово «черный» в его адрес. После скандала команда покинула поле. Вслед за ними ушли их соперники «Пари Сен-Жермен». Матч доиграли только на следующий день. UEFA назначил инспектора по этике, который займется расследованием инцидента.

На заявление Тедеско уже отреагировал тренер «Сочи» Олег Фоменко. В беседе с изданием Sports.ru он заявил, что вратарь Сослан Джанаев хотел пожать руку главному тренеру «Спартака», но тот его оттолкнул, после чего началась заваруха. Фоменко уточнил, что сам он при этом моменте не присутствовал, но уверен, что провокаций не было.

Матч «Спартака» и «Сочи» закончился поражением московской команды со счетом 1:0.