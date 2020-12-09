Расистский скандал сорвал матч Лиги чемпионов в Париже

вавМатч Лиги чемпионов между французским клубом «Пари Сен-Жермен» и командой «Истанбул Башакшехир» остановили после первого тайма. Нападающий турецкой сборной Демба Ба заявил, что один из судей назвал его «черным парнем». Об этом сообщила газета Le Parisien.

По данным издания, обвинения прозвучали в адрес помощника тренера турецкой команды, бывшего игрока сборной Камеруна Акилле Вебо. Румы Себастьян Касталонкшу попросил его покинуть поле и назвал «черным парнем».

За члена команды вступился сенегалец Демба Ба. На поле вышел тренер турецкой команды Окан Бурук, который напрямую спросил судью не расист ли он.

После нескольких минут разбирательств футболисты «Истанбул Башакшехир» ушли с поля. За ними ушли и игроки «Пари Сен-Жермен». Видео с места событий опубликовал RT на своем канале в Telegrаm.

В Twitter турецкой команды уже появились остановить расистские высказывания на футболе.

Официального сообщения о продолжении матча пока нет.

Президент французского союза футбольных тренеров Раймон Доменек на своей странице в Twitter предложил удалить четвертого судью, который стал виноват в этом скандале.

«Расистская проблема в Парке де Пренс. Может ли судья удалить четвертого судью, который, кажется, виноват в этой неразберихе?», — написал он.