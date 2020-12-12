Российская премьер-лига (РПЛ) проведет проверку по итогам конфликта, который произошел после матча 18-го тура между «Сочи» и «Спартаком». Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

По данным пресс-службы, после окончания матча 18-го тура РПЛ между «Сочи» и московским «Спартаком» в подтрибунном помещении возник словесный конфликт. Он произошел между вратарем хозяев Сосланом Джанаевым и главным тренером московского клуба Доменико Тедеско.

«Игроки и персонал обеих команд попытались успокоить ситуацию, однако в ходе перепалки, со слов тренера „Спартака“ Андреаса Хинкеля, на него оказал физическое воздействие полузащитник „Сочи“ Жоаозиньо. Проводится проверка», — сказано в сообщении пресс-службе РПЛ.

Опрашиваются участники инцидента, изучаются данные с камер видеонаблюдения. В заявлении пресс-службы также отмечается, что после тщательного изучения всех материалов оценку произошедшему даст КДК РФС. фрагмент заявления цитирует РИА «Новости».

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер» заявил, что один из футболистов «Сочи» ударил Андреаса Хинкеля. По словам Тедеско, он впервые сталкивается с подобным поведением в России.

На заявление Тедеско отреагировал тренер «Сочи» Олег Фоменко. Он заявил, что вратарь Сослан Джанаев хотел пожать руку главному тренеру «Спартака», но тот его оттолкнул, после чего началась заваруха. Как уточнил Фоменко, сам он при этом моменте не присутствовал, но уверен, что провокаций не было.