Спорт 31 августа 2023, 01:47 «Совершенно не вписывается в понятие „нормально“». Горбачева высказалась о своем побеге Фигуристка Горбачева назвала свой побег не вписывающимся в понятие «нормально» Соцсети

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Российская фигуристка Алина Горбачева поблагодарила всех, кто принимал участие в ее поисках. Юная спортсменка отметила в видеообращении в своем Telegram-канале, что ее поступок не вписывается под понятие «нормально».

Горбачева отметила, что только сейчас понимает, что на самом деле произошло.

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«Мой поступок совершенно не вписывается под понятие „нормально“. Ведь пока я переживала, пыталась разобраться в себе, в своих мыслях и чувствах, вы все тратили время и силы на мои поиски», — сказала 16-летняя фигуристка.

Девушка поблагодарила всех переживавших за нее и участвовавших в ее поисках людей.

«Извините, что заставила вас переживать», — сказала спортсменка.

Об исчезновении Алины Горбачевой стало известно днем 29 августа. Накануне спортсменка ушла с тренировки и больше не выходила на связь. СК возбудил дело об убийстве. К поискам 16-летней спортсменки подключились водолазы, кинологи с собаками, а также волонтеры «Лиза Алерт». Девушку нашли в кинотеатре столичного торгового центра.

Дядя спортсменки Артем Борщев в разговоре с «360» отметил, что девочка пропадала почти на сутки из-за тяжелых тренировок и непростой внутренней психологической ситуации.