Эксклюзив 30 августа 2023, 13:38 «Тренер держит ее как робота». Дядя — о тренировках пропадавшей фигуристки Горбачевой Дядя Горбачевой не исключил, что фигуристка сбежала из-за трудных тренировок Соцсети

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Чемпионка России среди юниоров в женском одиночном катании Алина Горбачева пропадала почти на сутки из-за тяжелых тренировок и непростой внутренней психологической ситуации. Об этом «360» заявил дядя спортсменки Артем Борщев.

По его мнению, слова фигуристки о том, что ее исчезновение оказалось не связано с конфликтом с тренером Софьей Федченко, являются лукавством.

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«Просто Алина понимает, что в ее сторону много хейта. Сама виновата в этой ситуации, в том, что ничего не сказала и просто хотела перезагрузиться от тренировок. У Алины жесткий график, тренер ее как робота держит. Вроде бы конфликт оказался связан с питанием, что набрала лишние полкилограмма и все, якобы прыгать не сможет, — сказал дядя фигуристки.

Борщев отметил, что на опросе Горбачева не объяснила, что именно вынудило ее исчезнуть почти на сутки.

«Пытались с психологом разобраться, но непонятно. Алине тяжело, фигарит по 6-7 часов на льду. У нее друзей нет, она по факту там [на катке] одна болталась. Не понял, почему ночевать надо было в строящемся доме… Тут психологически сложная ситуация из-за масштаба тренировок. В личной жизни нет ничего, кроме спорта, поэтому и посыпалась», — добавил мужчина.

Дядя уточнил, что Алина продолжит заниматься спортом, а тренер от нее точно отказываться не станет.

«Ее Алина подняла до уровня, когда ее хоть кто-то знает. Тренер от нее не откажется, Алина тоже не хочет отказываться. Нужна перезагрузка, но тренер не хочет ее маме отдавать, настраивает против. Я с тренером перестал общаться после знакомства, она любит насаживаться на людей. Алина не видит родственников, поэтом так себя и ведет», — заявил он.

Также Борщев отметил, что мама Алины боится что-то менять в ее жизни, потому что спортсменка относится ко всему критично.

«Мама ей все разрешала делать, Алина главная была. Не было доминации со стороны матери, Алина ее особо не слушает», — заключил дядя.

Днем ранее, 29 августа, стало известно об исчезновении Алины Горбачевой. В последний раз она вышла с ледового катка в Москве, отправилась к Волоколамскому шоссе, где ее след потеряли камеры видеонаблюдения.

На поиски 16-летней спортсменки отправились правоохранительные органы, а Следственный комитет завел дело об убийстве. Позднее во вторник Горбачеву обнаружили в кинотеатре одного из торговых центров и доставили в отдел.

В среду Горбачева в социальной сети написала пост, в котором извинилась за своей поступок. Она подчеркнула, что находится с мамой и тренером.