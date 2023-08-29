После исчезновения фигуристки Алины Горбачевой возбудили дело об убийстве | 360°

Важное 29 августа 2023, 15:44 После исчезновения фигуристки Алины Горбачевой возбудили дело об убийстве СК возбудил дело об убийстве после исчезновения фигуристки Алины Горбачевой РИА «Новости»

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После исчезновения 16-летней фигуристки Алины Горбачевой в Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК РФ.

В ведомстве пояснили, что дело возбудили для установления всех обстоятельств исчезновения девушки.

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По данным следствия, 28 августа Горбачева была на тренировке в спортивном комплексе на Летной улице. Вечером она покинула учреждение, после чего перестала выходить на связь.

Следователи устанавливают все обстоятельства исчезновения спортсменки, заключили в пресс-службе.

Ранее в Telegram-канале СК опубликовали телефоны, по которым можно сообщить информацию о вероятном местонахождении Горбачевой: 8 (495) 690-25-28 — телефон доверия ГСУ СК России по городу Москве, 8 (800)707-70-22 — телефонная линия ведомства «Ребенок в опасности».

В прокуратуре Москвы заявили, что поставили на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

По информации источника «360», занимающиеся поисками пропавшей фигуристки обнаружили ее вещи на пляже Покровской набережной.