После исчезновения фигуристки Алины Горбачевой возбудили дело об убийстве | 360°

29 августа 2023, 15:44
После исчезновения фигуристки Алины Горбачевой возбудили дело об убийстве
СК возбудил дело об убийстве после исчезновения фигуристки Алины Горбачевой
После исчезновения 16-летней фигуристки Алины Горбачевой в Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК РФ.
В ведомстве пояснили, что дело возбудили для установления всех обстоятельств исчезновения девушки.
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По данным следствия, 28 августа Горбачева была на тренировке в спортивном комплексе на Летной улице. Вечером она покинула учреждение, после чего перестала выходить на связь.
Следователи устанавливают все обстоятельства исчезновения спортсменки, заключили в пресс-службе.
Ранее в Telegram-канале СК опубликовали телефоны, по которым можно сообщить информацию о вероятном местонахождении Горбачевой: 8 (495) 690-25-28 — телефон доверия ГСУ СК России по городу Москве, 8 (800)707-70-22 — телефонная линия ведомства «Ребенок в опасности».
В прокуратуре Москвы заявили, что поставили на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
По информации источника «360», занимающиеся поисками пропавшей фигуристки обнаружили ее вещи на пляже Покровской набережной.
СК РФ
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