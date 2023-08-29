Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров пропала в Москве | 360°

Эксклюзив 29 августа 2023, 13:31 Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров пропала в Москве Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве после тренировки РИА «Новости»

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Мама фигуристки Алины Горбачевой Екатерина заявила в соцсетях, что ее дочь пропала. Спортсменка ушла с тренировки в понедельник и больше не выходила на связь.

Алина 28 августа каталась на «Чкалов Арене» в Москве, а потом вышла из спорткомплекса и двинулась в сторону Владимирской церкви. Камеры видеонаблюдения в последний раз зафиксировали девушку около владения 67 на Волоколамском шоссе.

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«По Алине пока никакой информации нет. Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк, и больше ничего», — сказала ее мать РИА «Новости».

По словам женщины, к поискам присоединится кинолог с собакой.

Источник «360» сообщил, что вещи фигуристки обнаружили на Покровской набережной. Самой пропавшей рядом не было.

Алине Горбачевой 16 лет. Она тренируется под руководством Софьи Федченко. Спортсменка завоевала золото в юниорском первенстве России по фигурному катанию, которое состоялось в феврале этого года в Перми.