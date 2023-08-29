29 августа 2023, 21:16
Пропавшую Алину Горбачеву нашли в кинотеатре в Москве
Прокуратура: фигуристку Горбачеву нашли в кинотеатре одного из ТЦ Москвы
Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву обнаружили вечером 29 августа в кинотеатре одного из торговых центров Москвы. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.
В Следственном комитете также отметили, что местонахождение 16-летней спортсменки установлено. В ближайшее время фигуристку доставят в подразделение СК «для установления обстоятельств ее отсутствия».
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По информации Telegram-канала Baza, Горбачеву обнаружили в кинотеатре торгового центра Crocus City Mall.
Спортсменка пропала вечером 28 августа. Она вышла из спортивного комплекса на Летной улице и отправилась в сторону дома через парк.
На следующий день при обследовании территории на берегу нашли ее носки. Для поисков привлекли в том числе водолазов, которые обследовали Москву-реку, и кинологов с собаками.
Искали Горбачеву и волонтеры «Лизы Алерт». СК успел возбудить уголовное дело об убийстве, допросить родственников, тренеров и педагогов девушки.
Фигурное катание
Прокуратура РФ
Москва 2023
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