Спорт 07 сентября 2023, 01:13 Карпин раскрыл, кто из игроков прилетел на первый матч с олимпийской командой Египта Сборная России назвала имена 22 игроков, полетевших на первый матч с Египтом РИА «Новости»

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин взял 22 футболиста в Египет на товарищеский матч с местной олимпийской командой. Об этом сообщила пресс-служба сборной на своем сайте.

Игра с египетскими футболистами пройдет в Суэце 7 сентября, матч начнется в 19:00 по московскому времени. В нем примут участие следующие игроки:

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Вратари: Владислав Тороп (ЦСКА, Москва), Владислав Тороп (ЦСКА, Москва);

Защитники: Андрей Лангович, Виктор Мелехин, Илья Вахания, Данила Прохин (все — «Ростов», Ростов-на-Дону), Виктор Александров («Пари НН», Нижний Новгород), Вячеслав Литвинов («Сочи»), Егор Погостнов («Локомотив» Москва), Даниил Хлусевич, Даниил Денисов (оба — «Спартак», Москва).

Полузащитники: Ярослав Гладышев («Динамо», Москва), Дмитрий Васильев, Александр Коваленко (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Кирилл Кравцов («Сочи»), Никита Ермаков (ЦСКА, Москва), Степан Оганесян («Оренбург»), Степан Оганесян («Оренбург»), Даниил Кузнецов («Рубин», Казань), Никита Салтыков («Крылья Советов», Самара).

Нападающие: Владислав Шитов («Крылья Советов», Самара), Тамерлан Мусаев («Балтика», Калининград).

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