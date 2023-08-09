Спорт 09 августа 2023, 23:38 Футболистам сборной России подготовят новую форму с элементами фольклора Сборная России по футболу к марту 2024 года получит красную форму с элементами фольклора Freepik

Читать 360tv в

Новая форма сборной России по футболу будет красного цвета и с элементами фольклора. Об этом сообщил основатель бренда Jogel Артур Мовсесян на форуме Taneco-2023 в Казани. Запись мероприятия опубликовали на официальном YouTube-канале хоккейного клуба «Ак Барс».

Компания Jogel подписала контракт до 2026 года и стала новым экипировщиком Российского футбольного союза в июне на Петербургском международном экономическом форуме. По словам Мовсесяна, при обсуждении концепта новой формы коллеги выразили мнение, что нужно сделать «что-то классное». Он пояснил, что уже много времени ушло на разработку дизайна, поэтому сроки производства сильно поджимают — показать результат нужно уже в марте 2024 года.

Реклама

«Дизайн пока не могу раскрывать, в начале года у нас будет отдельная презентация. Форма будет красная. Креативных идей было много. Нас на это вдохновил фольклор», — подчеркнул Мовсесян.

До Jogel техническим спонсором российской сборной еще с 2008 года являлась Adidas. Но компания заморозила сотрудничество с РФС из-за специальной военной операции на Украине.