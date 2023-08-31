Спорт 31 августа 2023, 07:48 Валерий Карпин вызвал в сборную России 49 футболистов Карпин вызвал 49 футболистов в сборную России на сентябрьский сбор РИА «Новости»

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Тренерский штаб сборной России под руководством Валерия Карпина вызвал 49 футболистов в национальную команду на предстоящий сбор в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Тренировочный сбор пройдет с 4 по 12 сентября на базе в Новогорске, соперников по товарищеским матчам объявят позднее.

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Изначально тренерский штаб вызвал в сборную России 36 футболистов. В новую версию вошли еще 13 футболистов, однако из состава исключили хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука, но остался полузащитник «Монако» Александр Головин.

Из-за ситуации на Украине сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. В марте российская команда провела контрольный матч с Ираком в Санкт-Петербурге, одержав победу со счетом 2:0.

Ранее в июне РФС отказался от участия команды на турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).