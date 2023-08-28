Спорт 28 августа 2023, 00:30 Экс-тренер «Зенита» Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии по футболу РИА «Новости»

Читать 360tv в

Итальянец Роберто Манчини теперь будет тренировать сборную Саудовской Аравии по футболу. Информацию об этом опубликовали в профиле команды в соцсети X (бывший Twitter).

Срок контракта 58-летнего Манчини не уточнили. Однако источник издания La Gazzetta dello Sport заявил, что соглашение действует до 2026 года. Итальянец будет получать от 25 до 30 миллионов евро в год.

Реклама

Ранее Роберто Манчини ушел с поста главного тренера итальянской сборной. Манчини возглавлял национальную команду Италии с 2018 года, под его шефством футбольный клуб одержал победу на чемпионате Европы в 2021 году и два раза стал бронзовым призером Лиги наций.

В 2017 году Манчини был тренером петербургского «Зенита». Клуб одержал несколько побед в чемпионате России, но потом показатели начали стремительно падать. Через год с итальянцем расторгли контракт.