Спорт 13 августа 2023, 16:00 Роберто Манчини ушел с поста главного тренера сборной Италии FIGC: Манчини уволили с поста главного тренера сборной Италии по футболу РИА «Новости»

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Федерация футбола Италии (FIGC) приняла отставку Роберто Манчини, который занимал пост главного тренера национальной команды. Об этом сообщили на официальном сайте федерации.

Имя нового тренера сборной пока не названо. Его пообещали объявить в ближайшее время.

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Манчини возглавлял сборную Италии с 2018 года, под его руководством команда выиграла чемпионат Европы в 2021 году и дважды стала бронзовым призером Лиги наций — в 2021 и 2023-м. Тренер стал кавалером ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».

В 2017 году итальянский специалист возглавлял петербургский «Зенит». Команда успешно стартовала в чемпионате России, одержала несколько побед, однако потом показатели стали стремительно ухудшаться. Спустя год футбольный клуб расторг контракт с Манчини.

Ранее футболист Кристиан Нобоа назвал Манчини худшим тренером, с которым ему довелось работать. Они пересекались во время совместной работы в «Зените». По словам спортсмена, наставник много разговаривал, но ничего не сделал. Причем он также выборочно относился к игрокам: с одними общался хорошо, с другими — нет.