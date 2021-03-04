Полицейскую реформу имени Флойда поддержали в Конгрессе США

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о полицейской реформе. Его назвали в честь афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в 2020 году после его задержания стражами порядка.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу нижней палаты американского законодательного органа сообщил, что за проголосовали 220 конгрессменов. Против оказались 212 законодателей. Теперь законопроект рассмотрит Сенат.

В проекте прописано, что полицейским запрещается применять удушающие приемы. Также авторы документы предложили создать национальную базу данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции, запретить в некоторых случаях выдавать ордер, который позволяет стражам порядка вламываться в дом без предупреждения. При этом в рамках предлагаемой реформы возможности для подачи исков в отношении правоохранителей за злоупотребления с их стороны расширяются.

Газета The Hill отметили, что ни один республиканец не поддержал реформу. По данным издания, один из членов этой партии — Ланс Гуден от штата Техас — сначала проголосовал за законопроект. Однако потом он сказал, что нажал не на ту кнопку.

Смерть Джорджа Флойда стала поворотным событием в истории США. После этого по стране прокатились протесты, появилось движение Black Lives Matter. Американцы обвинили полицейских в том, что те часто превышают должностные полномочия и несправедливо относятся к афроамериканцам. Общество стало требовать пересмотра работы полиции.