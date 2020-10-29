УЕФА высказался об отказе футболистов «Краснодара» вставать на колено

«Игрокам и судейской бригаде разрешается вставать на колено, но это вовсе не является обязательным», — обозначили в пресс-службе.

Отмечается, что перед началом игры футболисты английского клуба, а также главный арбитр встречи встали на колено. Некоторые футболисты российской команды предпочли не делать этого.