УЕФА высказался об отказе футболистов «Краснодара» вставать на колено
УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) отреагировал на отказ нескольких футболистов «Краснодара» вставать на колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter перед началом матча с «Челси». Об этом сообщил RT.
«Игрокам и судейской бригаде разрешается вставать на колено, но это вовсе не является обязательным», — обозначили в пресс-службе.
Отмечается, что перед началом игры футболисты английского клуба, а также главный арбитр встречи встали на колено. Некоторые футболисты российской команды предпочли не делать этого.