Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира

Нобелевскую премию мира 2021 года предложили присудить антирасистскому движению Black Lives Matter. Инициатором выступил норвежский депутат. По его мнению, благодаря BLM весь мир начал борьбу с расизмом.

Идея номинировать движение принадлежит депутату парламента Норвегии Петтеру Эйде, сообщила газета The Guardian. Он заметил, что Black Lives Matter способствовало системным изменениям на всей планете. На проблему расизма обратили внимание, помимо США, и другие страны.

«BLM стало очень важным всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью. Они добились огромного успеха в повышении осведомленности всего мира о расовой несправедливости», — подчеркнул Эйде.

Усиление основанного на неравенстве конфликта он назвал одной из ключевых проблем, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты и государства в Европе и Азии.

Активисты Black Lives Matter, заметил парламентарий, мобилизовали не только афроамериканцев и других терпящих угнетения. Движение показало себя более широко, чем и отличается от своих предшественников.

Движение Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны» — примеч. ред.) основали еще в 2013 году. Это интернациональное объединение активистов, которые выступают против насилия в отношении чернокожих. Популярность к BLM пришла после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года.