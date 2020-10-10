Полицейскому, убившему Флойда, разрешили покинуть штат

Полицейский находился в тюрьме с 31 мая. 7 октября его выпустили после внесения залога в размере одного миллиона долларов. Суд над ним состоится в марте 2021 года.

Флойд был убит во время задержания. Полицейские положили его на землю, надели наручники, а Шовин прижал шею мужчины коленом.

На кадрах, попавших в Сеть, слышны последние слова Джорджа. Он говорил, что не может дышать. Позже он скончался. Полиция утверждает, что ранее заметила пьяного Флойда, когда он сидел на автомобиле. Его решили задержать, но он стал сопротивляться.

После этого начались акции в память афроамериканца, которые переросли в массовые беспорядки.

Позже Дональд Трамп назвал действия полицейских при задержании афроамериканца ужасными.

Трамп отметил, что ему было «прискорбно» наблюдать за действиями местных сотрудников полиции, которые те предприняли при аресте Флойда.

Американский лидер заявил, что сотрудники правоохранительных органов города совершили «ужасное нападение»,