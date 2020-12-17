Россия сохранила право на чемпионат мира по хоккею в 2023 году

Решение Спортивного арбитражного суда Лозанны не запрещает России провести чемпионат мира по хоккею в 2023 году в Санкт-Петербурге. С таким заявлением выступила Федерация хоккея России.

«Согласно указанному решению, Россия может провести Чемпионат Мира 2023 года по хоккею в городе Санкт-Петербурге без каких-либо ограничений. Мужская и женская национальные сборные России будут выступать на двух предстоящих чемпионатах мира (2021 и 2022 годов), а также Олимпийских играх-2022 в Пекине», — говорится в сообщении.

По данным организации, хоккеисты смогут выступать в форме в цветах российского триколора с надписью «Россия». Но при этом спортсмены продолжат выступать в нейтральном статусе без сопровождения национального флага и гимна.

Эти ограничения не распространяются на молодежные и юниорские чемпионаты мира. Федерация пообещала, что продолжить отстаивать свои права в международных инстанциях.

Спортивный арбитражный суд сегодня утвердил санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) против российского спорта. Ограничения будут действовать в течении двух лет.

В решении суда говорится, что спортсмены из России будут выступать в нейтральном статусена чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах. Это означает, что в случае победы не будет пониматься российский флаг и звучать гимн. Если на форме будет надпись «Россия», то рядом должна быть надпись на английском языке «Нейтральный атлет» не меньшего размера.

WADA ввела санкции в отношении россиян еще в декабре прошлого года. Причиной стали изменения, которые внесли в базу данных московской антидопинговой лаборатории, где были опубликованы данные анализов российских спортсменов с 2012 по 2015 год. WADA обвинила Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в попытке скрыть данные. Первым о допинге в российском спорте заявил сбежавший в США бывший директор московской лаборатории Григорий Родченков. По версии Следственного Комитета, именно он внес изменения в базу данных.

Передача базы данных была условием восстановления статуса РУСАДА, которого она лишилась в сентябре 2018 года. После того, как российская сторона сорвала сроки передачи WADA пообещала провести независимую экспертизу о вмешательстве в данные. После решения WADA о введении санкций РУСАДА подала иск в Спортивный арбитраж, который встал на сторону международного агентства.