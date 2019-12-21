СК подтвердил вмешательство Родченкова в базу Московской антидопинговой лаборатории

Специалисты провели компьютерно-техническую судебную экспертизу копий переданных электронных файлов. Они пришли к выводу, что документы — настоящие. Вместе с тем подтвердились предположения об удаленном доступе Родченкова к электронным базам с информацией о допинг-пробах.

«Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — отметила Петренко.

Бывшее руководство Антидопингового центра удаленно пользовалось электронной базой LIMS в 2015–2016 годах.

В рамках сотрудничества с WADA Родченков передал версию электронного архива, которая отличается от подлинной. Протокол посещений с указанием дат, времени и длительности работы в LIMS он вручил организации в январе.

Родченков намеренно внес изменения в электронную базу. Это понадобилось ему для искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов, выяснили в СК РФ.

По словам Петренко, российские следователи заинтересованы в тесном сотрудничестве с международными спортивными организациями. Однако иностранные партнеры не хотят помочь России провести экспертизы версии электронной базы LIMS, представленной Родченковым. Помимо этого за рубежом отказывают в проведении его допроса в рамках уголовного дела.

Исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года 9 декабря. РФ также запретили проводить международные турниры на своей территории. Кроме того, российским спортсменам разрешили участвовать в спортивных мероприятиях только в нейтральном статусе.