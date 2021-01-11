Президент UFC пообещал «надавить» на Хабиба и вернуть его в октагон

Он отметил, что понимает желание Нурмагомедова прекратить выступления после смерти отца. Но при этом подчеркнул, что хотел бы увидеть с ним еще один бой.

«Он должен снова драться. Посмотрите, что он сделал с Джастином Гейджи. Посмотрите на всех его противников, которые выходили против него. Я собираюсь давить на него изо всех сил», — заявил Уайт.

По его словам, отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов хотел, чтобы сын завершил карьеру после 30 выигранных подряд боев. Но последнего его выступление стало только 29-м в его карьере.

Уайт заявил, что хотел бы выставить против Нурмагомедова Коннора Макгрегора. Оба спортсмена уже встречались в октагоне в октябре 2018 года.

«Как промоутер боев, всегда хочется видеть лучших парней в мире. Но дело в том, что Хабиб прошел через многое и потеря отца стала для него сильным ударом. Тем не менее он хотел, чтобы сын победил в 30 боях», — отметил Уайт.

Осенью прошлого года Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в Instagram пост с подписью «Скоро увидимся» и отметил президента UFC Дана Уайта. После в интервью с журналистами он пояснил, что давно не виделся со спортивным функционером. Он подчеркнул, что у Уайта есть что-то для него, при этом он сам хочет что-то предложить главе UFC. Никаких подробностей Хабиб не раскрыл.

Последнее выступление Хабиба Нурмагомедова прошло в 24 октября 2020 года. Россиянин выступал против Джастина Гейджи. Бой завершился во втором раунде досрочной победой Нурмагомедова. Прямо в октагоне боец объявил, что на этом завершает свою карьеру в UFC.