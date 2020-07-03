Умер отец Хабиба Нурмагомедова. Друг назвал причиной COVID-19

«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов», — написал глава Чечни.

Кадыров выразил соболезнования семье.

«Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение! Такова воля Всевышнего, и таково предопределение!» — отметил Кадыров.

Смерть друга для «360» подтвердил дагестанский комментатор Рамазан Рабаданов.

«Только что», — сказал он, отвечая на вопрос, когда все случилось.

Отец знаменитого бойца находился в московской больнице № 52. Рабаданов заявил, что Нурмагомедов-старший умер от COVID-19.

Ему было 57 лет. Долгое время он боролся с коронавирусом. Позже сообщалось, что он победил инфекцию.

Абдулманап Нурмагомедов был мастером спорта СССР по вольной борьбе, заслуженным тренером России, старшим тренером сборной команды Республики Дагестан по боевому самбо. Однако весь мир его узнал как тренера действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.