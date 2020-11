Пользователи увидели в посте Хабиба намек на возвращение в октагон

Уход из спорта чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова расстроил его поклонников. Они повсюду ищут намеки на его возможное возвращение. Сам спортсмен только разжигает их интерес, оставляя различные намеки.

На своей странице в Instagram Нурмагомедов опубликовал фотографию совместное фото с президентом UFC Даной Уайтом. Снимок он сопроводил фразой See you soon («Скоро увидимся») и отметил главу UFC.

Уайт ответил на слова Хабиба комментарием из эмодзи в виде двух кулаков.

Пользователи тут же предположили, что в скором времени Нурмагомедов и Уайт встретятся, а значит российский боец сможет возобновить свою карьеру, в которой он не проиграл ни одного боя.

Свой последний поединок Хабиб Нурмагомедов провел 24 октября 2020 год против Джастина Гейджи. Их встреча прошла в Абу-Даби. Россиянин одержал досрочную победу во втором раунде после чего объявил, что покидает спорт.

После в беседе с журналистами Нурмагомедов заявил, что выполнил свою миссию в UFC и уходит на пике своей карьеры. Он подчеркнул, что через два года или позже ему в любом случае пришлось бы принимать такое решение.