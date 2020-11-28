«Мы поговорим»: Хабиб раскрыл смысл поста президенту UFC

По словам Нурмагомедова, ему всегда нравилось проводить время с президентом UFC.

«У Даны есть что-то интересное для меня, у меня есть что-то интересное для него, мы поговорим, это будет большая дискуссия», — заявил он.

В последний раз Хабиб Нурмагомедов заходил в октагон 24 октября 2020 года, где он выступал против Джастина Гейджи. Бой проходил в Абу-Даби и закончился досрочно во втором раунде победой российского спортсмена. После этого Нурмагомедов объявил, что покидает спорт, так как свою миссию в UFC он выполнил. По его словам, такое решение пришлось бы принимать в любом случае через год или два.

Сегодня стало известно, что Нурмагомедов приобрел за один миллион долларов лигу по организации боев Gorilla Fighting Championship. Он собирается ее переименовать в Eagle Fighting Championship и преобразовать ее формат. Бои будут проходить не только в России и странах СНГ, но также в Объединенных Арабских Эмиратах и, не исключено, что в США.