Российский боец Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении спортивной карьеры. 24 октября он победил американца Джастина Гейджи, защитив титул чемпиона UFC в легком весе. Это был первый и последний бой Хабиба без отца, который умер летом 2020 года. «360» вспомнил самые ярки эпизоды спортивной карьеры уже легендарного спортсмена.

Хабиб завершает карьеру «сухим» чемпионом. За 29 встреч он ни разу не проиграл. Теперь спортсмен будет тренировать молодежь.

Первый пояс чемпиона

Хабиб стал чемпионом UFС в легком весе после титульного боя с американцем Элом Яквинтой в апреле 2018 года. Он первый россиянин, достигший таких успехов на турнире. Интересно, что противников Хабиба несколько раз меняли до боя. Но все они уходили из-за проблем со здоровьем. На это Нурмагомедов ответил, что готов драться с кем угодно.

«Замена соперников? Ничего не меняется. Неважно, с кем драться. Дайте мне 30 минут отдохнуть и дайте другого соперника. Я буду готов драться. Тони или Конор — мне все равно», — заявил Хабиб. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Скандальный бой с Макгрегором

В октября 2018 года Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFС в легком весе в бою с ирландцем Конором Макгрегором. Внимание к той встрече было приковано не только из-за спортивного интереса, но и из-за противостояния атлетов в обычной жизни. Они регулярно оскорбляли друг друга в Сети, в интервью журналистам и при личном общении. Эксперты говорили, что так спортсмены пытаются привлечь внимание к себе и к бою.

Сразу после встречи у Хабиба завязалась словесная перепалка с тренером Макгрегора по джиу-джитсу. Спортсмен не сдержался и перепрыгнул через ограждения, чтобы подраться и с ним. В это время члены команды Нурмагомедова также выбежали на ринг, началась массовая драка. Спортсменов разняли и увели со стадиона.

Позднее Хабиба дисквалифицировали на девять месяцев и оштрафовали на 500 тысяч долларов за такое поведение на ринге. Решение приняла атлетическая комиссия штата Невада, где проходил поединок.

Обещал матери

Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гейджи встретились 24 октября 2020 года в Абу-Даби. Российский спортсмен признал, что в этот раз у него очень жесткий соперник. Аналитики и коллеги Нурмагомедова делали разные прогнозы на исход встречи. Однако Хабиб смог защитить титул чемпиона.

Во втором раунде россиянин досрочно одержал победу над американцем с помощью болевого приема. Сразу после Нурмагомедов опустился на колени и заплакал. Это была первая победа Хабиба, которую не застал его отец. Абдулманап скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, 3 июля 2020 года.

После поединка Хабиб обратился к своим поклонникам на русском языке. Он сказал, что уходит из профессионального спорта, потому что обещал матери.

«Если у вас есть родители, будьте рядом с ними, и все. У меня осталась только мама. Я бы хотел ей уделить больше времени», — заявил Хабиб.