Нурмагомедов ушел непобежденным — ради отца. Самые яркие триумфы в карьере спортсмена
Хабиб завершает карьеру «сухим» чемпионом. За 29 встреч он ни разу не проиграл. Теперь спортсмен будет тренировать молодежь.
Первый пояс чемпиона
Хабиб стал чемпионом UFС в легком весе после титульного боя с американцем Элом Яквинтой в апреле 2018 года. Он первый россиянин, достигший таких успехов на турнире. Интересно, что противников Хабиба несколько раз меняли до боя. Но все они уходили из-за проблем со здоровьем. На это Нурмагомедов ответил, что готов драться с кем угодно.
«Замена соперников? Ничего не меняется. Неважно, с кем драться. Дайте мне 30 минут отдохнуть и дайте другого соперника. Я буду готов драться. Тони или Конор — мне все равно», — заявил Хабиб. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Скандальный бой с Макгрегором
В октября 2018 года Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFС в легком весе в бою с ирландцем Конором Макгрегором. Внимание к той встрече было приковано не только из-за спортивного интереса, но и из-за противостояния атлетов в обычной жизни. Они регулярно оскорбляли друг друга в Сети, в интервью журналистам и при личном общении. Эксперты говорили, что так спортсмены пытаются привлечь внимание к себе и к бою.
Сразу после встречи у Хабиба завязалась словесная перепалка с тренером Макгрегора по джиу-джитсу. Спортсмен не сдержался и перепрыгнул через ограждения, чтобы подраться и с ним. В это время члены команды Нурмагомедова также выбежали на ринг, началась массовая драка. Спортсменов разняли и увели со стадиона.
Позднее Хабиба дисквалифицировали на девять месяцев и оштрафовали на 500 тысяч долларов за такое поведение на ринге. Решение приняла атлетическая комиссия штата Невада, где проходил поединок.
Обещал матери
Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гейджи встретились 24 октября 2020 года в Абу-Даби. Российский спортсмен признал, что в этот раз у него очень жесткий соперник. Аналитики и коллеги Нурмагомедова делали разные прогнозы на исход встречи. Однако Хабиб смог защитить титул чемпиона.
Во втором раунде россиянин досрочно одержал победу над американцем с помощью болевого приема. Сразу после Нурмагомедов опустился на колени и заплакал. Это была первая победа Хабиба, которую не застал его отец. Абдулманап скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, 3 июля 2020 года.
После поединка Хабиб обратился к своим поклонникам на русском языке. Он сказал, что уходит из профессионального спорта, потому что обещал матери.
«Если у вас есть родители, будьте рядом с ними, и все. У меня осталась только мама. Я бы хотел ей уделить больше времени», — заявил Хабиб.