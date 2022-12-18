18 декабря 2022, 23:26
Полиция начала разгонять и задерживать французских болельщиков
Полиция Франции начала разгон толпы болельщиков на Елисейских полях после финала ЧМ-2022
Полиция с дубинками начала разгонять толпы болельщиков на Елисейских полях. Разочарованные поражением Франции в финале чемпионата мира по футболу болельщики устраивают массовые беспорядки.
Особо буйных полиция задерживает. Также сообщается о применении слезоточивого газа.
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Сборная Аргентины вечером 18 декабря обыграла Францию в серии послематчевых пенальти и стала чемпионом мира.
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Нападающего и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси признали лучшим игроком мундиаля. Всего на этом турнире он забил семь мячей, два из которых — в финальной игре.
Ранее определился бронзовый призер чемпионата. Хорватская сборная заняла третье место, обыграв Марокко со счетом 2:1. Хорваты отпраздновали победу спокойно: судя по распространенным в Сети видео, они пели песни, размахивали флагами и поздравляли друг друга.
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