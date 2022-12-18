Спорт 18 декабря 2022, 23:26 Полиция начала разгонять и задерживать французских болельщиков Полиция Франции начала разгон толпы болельщиков на Елисейских полях после финала ЧМ-2022 Telegram

Читать 360tv в

Полиция с дубинками начала разгонять толпы болельщиков на Елисейских полях. Разочарованные поражением Франции в финале чемпионата мира по футболу болельщики устраивают массовые беспорядки.

Особо буйных полиция задерживает. Также сообщается о применении слезоточивого газа.

Реклама

Сборная Аргентины вечером 18 декабря обыграла Францию в серии послематчевых пенальти и стала чемпионом мира.

Реклама

Нападающего и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси признали лучшим игроком мундиаля. Всего на этом турнире он забил семь мячей, два из которых — в финальной игре.

Ранее определился бронзовый призер чемпионата. Хорватская сборная заняла третье место, обыграв Марокко со счетом 2:1. Хорваты отпраздновали победу спокойно: судя по распространенным в Сети видео, они пели песни, размахивали флагами и поздравляли друг друга.