Важное 17 декабря 2022, 19:55 Сборная Хорватии завоевала бронзовые медали чемпионата мира в Катаре Сборная Хорватии обыграла Марокко и завоевала бронзу чемпионата мира в Катаре

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Сборная Хорватии обыграла команду Марокко в матче за бронзовые награды чемпионата мира по футболу в Катаре, встреча завершилась со счетом 2:1.

На 7-й минуте встречи счет в матче открыл хорватский защитник Йошко Гвардиол, переправивший мяч в сетку после подачи Ивана Перишича. Спустя две минуты марокканский футболист Ашраф Дари сравнял счет, переиграв Доминика Ливаковича.

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Победным для Хорватии стал точный удар Мислава Оршича на 42-й минуте первого тайма.

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Хорватская сборная завоевала свою первую бронзовую медаль в истории выступлений на чемпионате мира. На мировом первенстве в 2018 году в России команда Златко Далича заняла второе место, уступив в решающем матче Франции.

В финальной встрече чемпионата мира в Катаре сыграют Франция и Аргентина. Матч пройдет 18 декабря, начало в 18:00 по московскому времени.

Ранее президент FIFA Джанни Инфантино назвал чемпионат мира-2022 лучшим в истории.